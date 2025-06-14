Мирна акція в Полтаві на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

14 червня в Полтаві відбулася мирна акція, присвячена підтримці військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Ці заходи організовуються в місті кожні два тижні, щоб привернути увагу як українців, так і міжнародної спільноти до цієї важливої проблеми. Про це розповіла співорганізаторка акції Тетяна Міщенко.

Акція розпочалася близько 12:00 на Каштановій алеї по вулиці Соборності, навпроти обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. У заході взяли участь родичі та знайомі військовополонених, активісти та місцеві мешканці.

“Збираємося ми, аби нагадати Україні і всьому світові, Полтаві, області про те, що досі наші рідні у полоні або зниклі безвісти. Це велика підтримка для таких родин. Для родини, яка чекає рідну людину з полону чи шукає – це горе. І коли ми разом збираємося, люди відчувають, що вони не одні у цій біді. Це взаємопідтримка. Є люди, які нікого не чекають, але просто приходять підтримати. У нас є спільнота у Instagram- і в Telegram-мережах, де ми анонсуємо про акції, спілкуємось. Приходить на заходи від сотні до двох людей”, – Тетяна Міщенко

Учасники акції принесли фотографії бійців, прапори та плакати з написами: “Де безвісти зниклі?”, “Знайдіть і поверніть захисників додому живими”, “Вони стояли за нас, тепер наш час стояти за них”. Цими закликами активісти прагнули привернути увагу до необхідності звільнення полонених та розшуку зниклих безвісти.

Одна з учасниць, мати зниклого безвісти Владислава Литвина, поділилася своєю історією:

“Я мати зниклого безвісти Владислава Литвина, він служив у 79-ій окремій штурмовій бригаді. Пішов служити добровольцем у перший день – 24 лютого 2022-го. Зник 20 лютого 2023-го у місті Мар’янка на Донеччині. Йому було 22 тоді. Досі немає жодної звістки, жодного разу не виходив на зв’язок, ніякої інформації немає. Я вже роки і чотири місяці ходжу на такі акції, а батько не витримав, коли дізнався, що син пропав безвісти – серце не витримало, він помер”, – Лариса Альошина

Під час акції учасники також закликали водіїв, які проїжджали вулицею Соборності, сигналити на знак підтримки.

Ці заходи в Полтаві організовуються з лютого 2024 року і проводяться кожні два тижні, щоб нагадати українцям і світовій спільноті про українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Окрім Полтави, акції-нагадування проходять також у Кременчуці та Горішніх Плавнях.