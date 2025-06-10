Полтавщина готова приймати переселенців із Сумської області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У зв’язку з наступом російських військ у Сумській області, регіони, що знаходяться в тилу, готуються до можливого напливу вимушених переселенців. Проте, на даний момент, масова евакуація до Полтавщини не відбувається. За останні три місяці з Сумської області переїхали близько 350 осіб.

Цю інформацію надав тимчасовий виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до Полтавщини переїхали понад шість тисяч жителів Сумської області. Останні три місяці показали, що динаміка переміщення є стабільною, але не масовою.

На сьогоднішній день Полтавщина має достатні ресурси для розміщення внутрішньо переміщених осіб у разі масової евакуації.

“Ми не бачимо поки якогось різкого напливу людей з евакуації. У випадку, якщо будуть підстави для того, щоб люди переміщались, то ми будемо активувати роботу в частині прийому, розміщення і забезпечення тимчасовим житлом цих людей”. – Володимир Когут

Володимир Когут також підкреслив, що всі громади Полтавщини готові приймати вимушених переселенців. Найбільший наплив очікується в містах регіону, де розробляються евакуаційні алгоритми спільно з Сумською ОВА.

Він додав, що хоча в містах є розвинена інфраструктура, села також мають певні можливості для розміщення переселенців. Зокрема, це може бути використання так званої “відмерлої спадщини”. Людям, які переїжджають із сільської місцевості, можуть запропонувати відремонтувати будинки, що дозволить їм реалізовувати свої можливості на новому місці.