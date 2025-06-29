Масована атака РФ на Полтавщину: пошкоджено вокзал і підприємства, постраждалих немає

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці

У ніч на 29 червня, внаслідок масованої комбінованої атаки з боку Російської Федерації, вокзал “Полтава-Південна” зазнав значних пошкоджень. Вибито вікна, зруйновано двері, а також частково постраждали стелі. Цю інформацію оприлюднили на офіційній Facebook-сторінці “Укрзалізниці”.

Крім вокзалу, ударна хвиля також вплинула на приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. На щастя, пасажири та працівники перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав. Всі поїзди продовжують курсувати за графіком.

У Кременчуцькому районі Полтавщини в ту ж ніч було атаковано одне з підприємств, що призвело до виникнення пожежі. Про це повідомили в Telegram-каналі Полтавської обласної військової адміністрації. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вже працюють над ліквідацією наслідків інциденту, проте інформації про постраждалих поки що не надходило.

Також у Полтавському районі через падіння уламків сталося загорання будівлі одного з підприємств, яке вже вдалося загасити. Водночас, пошкоджено прибудову до житлового будинку, але постраждалих немає.

Крім того, внаслідок технологічного порушення без електропостачання залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електрики.

Повітряну тривогу на Полтавщині було оголошено 28 червня о 19:38, а відбій зафіксовано 29 червня о 04:31.