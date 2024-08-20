Про це повідомляє у Фейсбуці Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 20 серпня близько 17:40 війська РФ здійснили обстріл передмістя Запоріжжя.
Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташований поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранена 18-річна дівчина та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років.
Як зазначили в ОГП, під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.
Дані щодо потерпілих наразі уточнюються.
«Ще один злочин Росії за межами людяності. Ми не зупинимось, поки винуватці цієї злочинної агресії не постануть перед судом», – наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.
Як зазначається, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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