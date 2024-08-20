Під час реанімаційних заходів помер 15-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок удару російських військ по дитячому кафе у селі Малокатеринівка Запорізької області.

Про це повідомляє у Фейсбуці Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 серпня близько 17:40 війська РФ здійснили обстріл передмістя Запоріжжя.

Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташований поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранена 18-річна дівчина та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років.

Як зазначили в ОГП, під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.

Дані щодо потерпілих наразі уточнюються.

«Ще один злочин Росії за межами людяності. Ми не зупинимось, поки винуватці цієї злочинної агресії не постануть перед судом», – наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Як зазначається, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).