Французькі ЗМІ повідомили про смерть актора Алена Делона у віці 88 років.

Про це повідомляє BFMTV.

Зірка кіно та символ краси Ален Делон помер у віці 88 років.

Найкращі фільми з його участю за версією Vogue Ukraine: “На яскравому сонці” (1960), “Самурай” (1967), “Басейн” (1969), “Червоне коло” (1970), “Месьє Кляйн” (1976).

Володимир Зеленський нагородив Делона орденом “За заслуги”.

Верховний головнокомандувач України нагородив 88-річну кінозірку Алену Делону орденом «За заслуги» за її підтримку України у війні з Росією. Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко. Нагорода є рідкісною для іноземців.

“З першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо. Президент Володимир Зеленський вручає Алену Делону орден «За заслуги». Дуже рідкісний і безпрецедентний жест для іноземця”, – йдеться в повідомленні.

Ален Делон з початку війни підтримує Україну та засуджує агресію Росії.

Він вперше за довгий час вийшов на публіку, щоб висловити свою підтримку, брав інтерв’ю у Володимира Зеленського та читав вірш Тараса Шевченка “Заповіт”.