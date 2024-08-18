Депутат Київської міської ради сьомого скликання Павло Бригинець помер на 53-му році життя через хворобу. Він був керівником підрозділу територіальної оборони Збройних сил України.

Сумну звістку повідомив його брат, колишній народний депутат Олександр Бригинець на сторінці у Facebook.

“Це мій молодший брат Павло. Після тероборони, де він був керівником підрозділу, його на фронт не забрали… Він пройшов курси БпЛА, але, однак не забрали… Через здоров’я. Сьогодні він помер…” — написав Олександр Бригинець.

В Київській міськраді відреагували на смерть Бригинця і висловили співчуття його родині та близьким.

“Від імені депутатського корпусу Київської міської ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким громадського діяча, депутата Київської міської ради VII скликання, секретаря постійної комісії з питань культури та туризму Павла Бригинця, який помер на 53 році життя через хворобу. Павло Бригинець у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Вічна пам’ять!” — йдеться у повідомленні Київміськради.

Нагадаємо, у російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов” і потрапив у полон в Маріуполі. У Росії Іщенко був фігурантом “кримінальної справи” разом із ще 23 українцями, які у різний час були пов’язані з полком “Азов”. Захиснику було 55 років.