13 травня 2025 року на 89-му році життя помер колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, який очолював країну з 2010 по 2015 рік. Його смерть стала великою втратою для нації та всього світу.

Про цю сумну новину повідомив чинний президент Уругваю Яманду Орсі через соціальну мережу Х. Він висловив свої співчуття, зазначивши: «Президент, активіст, лідер і керівник. Нам вас дуже бракуватиме. Дякую вам за все, що ви зробили для нас, і за вашу глибоку любов до народу».

Офіційна причина смерті Мухіки поки що не розголошена. Проте, за інформацією міжнародних ЗМІ, у травні 2024 року йому було діагностовано рак стравоходу, і він проходив курс променевої терапії.

Хосе Мухіка став відомим у світі завдяки своїм прогресивним реформам, зокрема легалізації абортів, одностатевих шлюбів та рекреаційного вирощування канабісу. Його президентство стало важливим етапом у соціальних змінах в Уругваї, де населення складає близько 3,4 мільйона людей.

Відомий своїм скромним способом життя, Мухіка віддавав більшу частину своєї зарплати на благодійність, їздив на старенькому Volkswagen Beetle 1987 року та жив у простому будинку на околицях Монтевідео.

Політична кар’єра Мухіки розпочалася в молодості, коли він приєднався до ліворадикального партизанського руху «Тупамарос», який здійснював збройні акції проти уряду. Хоча рух піддавався критиці за насильство, сам Мухіка заперечував свою причетність до вбивств.

Протягом свого життя він чотири рази потрапляв у полон, а в 1970 році пережив напад, під час якого по ньому стріляли шість разів. Мухіка також двічі втікав із в’язниці, один раз разом із 105 іншими ув’язненими, що стало однією з найбільших втеч в історії Уругваю.

Після військового перевороту 1973 року він провів 14 років у в’язниці, звільнившись у 1985 році, коли в країні відновилася демократія. Після цього Мухіка став депутатом і у 2005 році очолив уряд лівої коаліції «Широкий фронт». У 2010 році, у віці 74 років, він став президентом Уругваю.

У Хосе Мухіки залишилася дружина, колишня партизанка, з якою він одружився у 2005 році. Він неодноразово зізнавався, що шкодує лише про одне – що не мав дітей.