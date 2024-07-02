Про це повідомила його дружина Наталія.
Вона розповіла, що лікарі 13 днів боролися за життя Садикова, а втім, “дива не трапилося”. Також Наталія підкреслила, що його вбивство — на совісті президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.
Раніше Наталія Садикова розповідала, що лікарі давали лише 0,01% на одужання чоловіка.
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