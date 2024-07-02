Казахський опозиціонер і журналіст Айдос Садиков, на якого було здійснено замах у Києві, помер у лікарні.

Про це повідомила його дружина Наталія.

Вона розповіла, що лікарі 13 днів боролися за життя Садикова, а втім, “дива не трапилося”. Також Наталія підкреслила, що його вбивство — на совісті президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Раніше Наталія Садикова розповідала, що лікарі давали лише 0,01% на одужання чоловіка.