У суботу, 1 лютого, помер колишній президент Німеччини Хорст Келер у віці 81 року. Він обіймав найвищий пост держави з 2004 по 2010 рік.

Про це повідомляє Reuters.

Хорст Келер, президент Німеччини з 2004 по 2010 рік і авторитетний світовий політик, який особливо цікавився Африкою, помер у суботу після нетривалої хвороби у віці 81 року.

Келер обіймав посаду президента Німеччини з 2004 року, а 2009-го був переобраний. Весною 2010 року він достроково пішов у відставку після різкої критики через його інтерв’ю радіостанції Deutschlandаfunk. Тоді він заявив, що Німеччині, як залежній від зовнішньої торгівлі країні, необхідне застосування військових сил для забезпечення свободи торгівельних шляхів та запобігання регіональним конфліктам. Це перший випадок в історії ФРН, коли президент достроково залишив свою посаду.

Чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у листі до Єви Луїзи Келер, дружини Келера, назвав його правління “удачею для країни”.

“Ми можемо бути лише глибоко вдячні за те, що мали змогу пережити Хорста Келера як дев’ятого президента Федеративної Республіки Німеччина. Він дуже багато зробив для цієї країни”, — зазначив Штайнмаєр.