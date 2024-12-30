У віці 100 років помер Джиммі Картер, 39-й президент США та лауреат Нобелівської премії миру. Джо Байден оголосив 9 січня Днем жалоби.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

“Призначаю 9 січня 2025 року Національним днем жалоби на всій території Сполучених Штатів. Я закликаю американський народ зібратися в цей день у своїх відповідних місцях богослужінь, щоб вшанувати пам’ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого. Запрошую людей усього світу, які поділяють нашу скорботу, приєднатися до нас у цьому урочистому вшануванні”, — йдеться у заяві Байдена.

У документі зазначається, що Байден розпорядився приспустити всі національні прапори на знак пошани до Джиммі Картера на 30 днів.

Як пише Washington Post, Картер помер у своєму будинку в містечку Плейнс, штат Джорджія. Інформацію підтвердив його син Джеймс Картер.

Причина смерті офіційно не розголошується, але відомо, що останніми роками Джиммі Картер лікувався від меланоми — агресивної форми раку шкіри, яка дала метастази в печінку та мозок.

Що відомо про Джиммі Картера

Каденція Джиммі Картера тривала з 1977 до 1981 року. До цього Картер обіймав посаду губернатора штату Джорджія (1971–1975).

У 2002 році Картер отримав Нобелівську премію миру за гуманітарну діяльність та зусилля з розв’язання міжнародних конфліктів.