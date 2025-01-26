Актор та радіоведучий помер у віці 78 років.

Про це повідомили в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Миколи Куліша, у якому Василь Чорношкур працював більше 40 років.

“Пішов у вічність народний артист України Василь Чорношкур.Ми щиро вдячні за роки роботи в нашому театрі й окремо – за підтримку у виставі «Лишатися (не) можна…». Світ втратив неймовірну людину…Висловлюємо співчуття рідним та близьким… Херсонський глядач завжди памʼятатиме Ваші неймовірні образи на сцені Херсонського театру Куліша”, — йдеться в повідомленні.

Василь Чорношкур закінчив у 1968 році Київський державний інститут театрально мистецтва імені І. Карпенка-Карого і того ж року почав працювати у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша.

Артист 44 роки пропрацював Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша. Він зіграв понад 200 ролей. Останньою його роботою стала роль у виставі «Лишатись (не) можна…», яку Херсонський драмтеатр поставив в Києві у 2022 році.

Останні роки Василь Чорношкур мешкав та працював у Києві. Знімався в фільмах та серіалах, найбільш відомі з яких: «Кріпосна», «Вікно життя», «Це я», «Сага».

З 2018 року він працював радіоведучим на радіо «Культура». Відомий як дід Василь у радіопрограмі «Вечірня колисанка».