Сьогодні світ втратив одну з найбільших постатей у кінематографії — Девіда Лінча. Американський режисер, який завоював популярність завдяки своїй унікальній здатності поєднувати сюрреалізм, химерне, радикальне та експериментальне, помер на 78-му році життя.

Про це повідомила родина Лінча, передає The Guardian.

“З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть чоловіка та художника Девіда Лінча. Зараз у світі велика діра, коли його більше немає з нами. Але, як він (Девід Лінч) казав, “Дивись на пончик, а не на дірку”. Це чудовий день із золотим сонцем і блакитним небом усю дорогу”, — йдеться в дописі.

У 2024 році стало відомо, що звичка режисера до куріння призвела до важкої емфіземи легень.

Режисерські здобутки

Лінч народився в Міссулі, штат Монтана, в 1946 році. Його кар’єра почалася з експериментальних короткометражок.

Згодом він переїхав до Лос-Анджелеса у 1971 році і вивчав кіно в Американському інституті кіномистецтва, де почав знімати свій перший повнометражний фільм “Голова-гумка”.

Подальші роботи, такі як “Людина-слон” і “Дюна”, закріпили його у Голлівуді, але справжнє визнання прийшло після виходу “Синього оксамиту” та “Твін Пікс”.

Його телешоу поєднували в собі елементи жахів, фільмів-нуар, детективів і класичного європейського сюрреалізму.

Він тричі номінувався на премію “Оскар” за найкращу режисуру, а в 2019 році отримав почесний Оскар за внесок у кінематографію. Також Лінч отримав “Золоту пальмову гілку” на Каннському кінофестивалі за фільм “Дикі серцем” у 1990 році.

Девід Лінч був відомий своєю благодійною діяльністю, заснувавши Фонд Девіда Лінча для освіти та миру. Він також створював музику, картини та навіть відкрив нічний клуб у Парижі.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Лінч виступив із підтримкою українського народу та засудив країну-агресорку.