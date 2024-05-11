Помер спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Журналісту було 68 років.

Про це повідомили рідні журналіста в медіа.

Останнім часом він боровся з хворобою. Сергій Савелій працював на Суспільному мовленні більше 40 років, з них 37 років в спортивній редакції. Він висвітлював 10 Олімпійських ігор з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади у 1994 році в Ліллегаммері. Він також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

Заслужений журналіст України, у 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди “За честь і достоїнство в спортивній журналістиці”.

Раніше стало відомо, що в 75 років помер захисник київського “Динамо” та збірної СРСР Михайло Фоменко. Він привів столичний клуб до першого чемпіонства незалежної України. Він також тренував національну команду країни, з якою виходив на чемпіонат Євро-2016.

Протягом кар’єри футболіста Фоменко грав за «Зорю» та «Динамо». За киян виступав із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.