У Львові помер 18-річний син голови обласної військової адміністрації Максима Козицького — Зіновій, який тяжко хворів.

Про це повідомив його батько Максим Козицький у Telegram у середу, 24 липня.

«Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми — жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце», — написав голова Львівської ОВА.

Похорон відбудеться 25 липня о 14:00 у храмі Святої Трійці у Львові, додав він.

Український католицький університет, де навчався Зіновій Козицький на програмі Культурологія, повідомив, що у хлопця виявили онкологію невдовзі після вступу до вишу.

«Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього — вчився, проходив лікування, не втрачав віри. Викладачі згадують Зіновія як світлу та сильну людину, він дуже мужньо переносив страждання», — сказано у повідомленні.

В УКУ додали, що медики до останнього боролися за життя хлопця.