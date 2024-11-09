Про це повідомила у Facebook Федерація боксу України.
Йому було 45 років.
“Український бокс зазнав важкої втрати – пішов із життя В’ячеслав Узєлков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління”, – йдеться у некролозі.
Як відомо, В’ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року у Вінниці. Він став призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. біля того, як його кар’єр боксера закінчилась, він став телеведучим.
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