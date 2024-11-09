Помер колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В'ячеслав Узелков.

Про це повідомила у Facebook Федерація боксу України.

Йому було 45 років.

“Український бокс зазнав важкої втрати – пішов із життя В’ячеслав Узєлков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління”, – йдеться у некролозі.

Як відомо, В’ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року у Вінниці. Він став призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. біля того, як його кар’єр боксера закінчилась, він став телеведучим.