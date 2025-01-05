Про це повідомляє американський проєкт Barron Park Donkey Project, який доглядає віслюків у місті Пало-Альто в штаті Каліфорнія.

“За своє довге життя Перрі завоював серця спільноти Беррон-Парку і далеко за його межами”, — йдеться у дописі організації.

Тварина хворіла на ламініт — запалення чутливої ​​м’якої тканини (ламіни), розташованої між копитним рогом і копитною кісткою. Персонал перепробував безліч способів полегшити біль, але на початку цього тижня стало ясно, що віслюка врятувати не вдасться. Його довелося приспати.

“Шрек” — одна з найвідоміших франшиз студії DreamWorks.

Мультфільм засновано на книжці-картинці 1990 року письменника і мультиплікатора Вільяма Стейга. Перша частина анімаційної серії вийшла у 2001 році та познайомила глядачів із самим Шреком, який разом з Віслюком вирушає на пошуки й порятунок принцеси Фіони. Сюжет гумористично обігрував мотиви багатьох європейських казок.

Мультфільм отримав “Оскар” за найкращий анімаційний фільм і зібрав понад 488 мільйонів доларів у світовому прокаті.

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