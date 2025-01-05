У Сполучених Штатах у віці 30 років помер віслюк Перрі. Через тривалу хворобу тварину приспали. Саме він став прототипом Віслюка із мультфільму "Шрек".

Про це повідомляє американський проєкт Barron Park Donkey Project, який доглядає віслюків у місті Пало-Альто в штаті Каліфорнія.

“За своє довге життя Перрі завоював серця спільноти Беррон-Парку і далеко за його межами”, — йдеться у дописі організації.

Тварина хворіла на ламініт — запалення чутливої ​​м’якої тканини (ламіни), розташованої між копитним рогом і копитною кісткою. Персонал перепробував безліч способів полегшити біль, але на початку цього тижня стало ясно, що віслюка врятувати не вдасться. Його довелося приспати.

“Шрек” — одна з найвідоміших франшиз студії DreamWorks.

Мультфільм засновано на книжці-картинці 1990 року письменника і мультиплікатора Вільяма Стейга. Перша частина анімаційної серії вийшла у 2001 році та познайомила глядачів із самим Шреком, який разом з Віслюком вирушає на пошуки й порятунок принцеси Фіони. Сюжет гумористично обігрував мотиви багатьох європейських казок.

Мультфільм отримав “Оскар” за найкращий анімаційний фільм і зібрав понад 488 мільйонів доларів у світовому прокаті.