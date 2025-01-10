Про це повідомляє відділ культури Великоберезовицької селищної ради, а також про це йдеться на сторінці співака у Facebook.
У дописі зазначається, що Василь Хлистун помер через важку хворобу. Про панахиду та чин похорону обіцяють повідомити додатково.
“Чоловік, батько, дідусь, друг, добра і щира душа! Для нас, його колег та друзів він назавжди залишиться в пам’яті, як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти”, — зазначили у відділі культури селищної ради.
Як пише видання тернопільське видання Терен, співак Василь Хлистун народився 2 січня 1962 року в селі Криве Підволочиського району. У 1980 році здобув фах столяра у Підволочиському ПТУ №4. Після служби в армії працював у Скалаті на меблевій фабриці, пізніше у Скалатському будинку культури на посаді сантехніка. У 1990 році переїхав до Тернополя, працював в “Укртелекомі” та співав у ансамблі “Осокори”. Теребовлянське культосвітнє училище він закінчив вже тоді, коли був відомим артистом.
Хлистун є автором і виконавцем понад двадцяти пісень. На студії “Гроліс” він записав чотири альбоми: “Хлопці, будем жити”, “Це любов земна”, “Подаруй мені любов” та “Українки найчарівніші дівчата”. Тривалий час працював у Тернопільському районному будинку культури.
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