На 96-му році життя пішов із життя Жан-Марі Ле Пен, засновник партії "Національний фронт" і колишній кандидат у президенти Франції. Політик помер 7 січня у лікарні міста Гаш (О-де-Сен), де перебував останні кілька тижнів. Його родина сказала, що він "пішов до Бога, оточений близькими".

Про це повідомляє Le Figaro.

“Ми йшли вперед із гордо піднятою головою і чистими руками. Нам нема чого соромитися”, – заявив Ле Пен у 2018 році під час святкування свого 90-річчя.

Ці слова він адресував 300 гостям, зібраним у його саду в маєтку Монрету. Виступаючи перед родиною, друзями та соратниками, політик декламував уривок із “Заповіту” Робера Бразійяка, наголошуючи, що життя було сповнене досягнень і боротьби.

Жан-Марі Ле Пен залишив неоднозначну спадщину, яку одні вважають проявом расизму, ксенофобії та антисемітизму, а інші – боротьбою за національні ідеали. Його риторика часто викликала скандали, а судові розгляди супроводжували його політичну кар’єру. Але навіть критики визнавали його майстерність у промовах і харизматичність.

“Він був людиною, яка ламала табу і виступала проти так званої “поліції думки”, але своїми екстремальними заявами унеможливлював підтримку поміркованих виборців”, – вважають експерти.

Син рибалки та кравчині, Ле Пен народився у 1928 році у місті Ла-Триніте-сюр-Мер. У 14 років, після загибелі батька від вибуху міни, він став вихованцем нації. У своїх мемуарах він згадував, як ця трагедія “пробудила політичну свідомість” і дала йому відчуття обов’язку перед Францією.

Політичний шлях Ле Пена розпочався у 1950-х роках. Він займався громадською діяльністю під час навчання в юридичному університеті, а також служив добровольцем в армії. Його досвід у французьких колоніях, зокрема в Індокитаї та Алжирі, сформував його гостре неприйняття комунізму і політики Шарля де Голля.

У 1972 році Ле Пен очолив створену націоналістичну партію “Національний фронт”. Завдяки фінансовій підтримці свого соратника Юбера Ламберта, політик отримав ресурси для розширення партії. Його маєток у Монрету став символом сили “Національного фронту”.

“Без Ламберта не було б Монрету, а без Монрету – не було б партії”, – зазначав його соратник Лоррен де Сент-Африк.

Ле Пен здобув популярність завдяки провокативним висловлюванням. У 1980-х роках його партія вперше отримала значну підтримку виборців, здобувши 10% голосів на виборах до Європарламенту та 35 місць у французькій Національній асамблеї. Проте скандальні заяви про Другу світову війну та Голокост позбавили його можливості співпрацювати з іншими політичними силами.

Попри свою суперечливу репутацію, у 2002 році Ле Пен вийшов у другий тур президентських виборів, що стало історичною подією для його партії. Але він програв Жаку Шираку, здобувши лише 17% голосів.

На схилі років політик передав керівництво партією своїй доньці Марін Ле Пен, яка реформувала “Національний фронт” у “Національне об’єднання”. Але їхні стосунки залишилися напруженими. У 2015 році Ле Пен був виключений із партії через черговий скандал.

Останні роки Ле Пен присвятив написанню мемуарів. У своїй книзі “Син нації” він зізнався:

“Я хотів залишатися актором, а не коментатором свого життя”

Його останні слова, опубліковані в мемуарах, відображають його дух.

“Життя починається завжди завтра”, – писав політик.