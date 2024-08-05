Про це повідомили у Національному арктичному науковому центрі.

Багато років він Володимир Бочкарьов прессекретарем і керівником редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру. Він написав численні статті, у 2000 році видав книгу «Соло для Антарктиди… з оркестром» із захопливим сюжетом про п’яту українську експедицію в Антарктику на судні «Горизонт».

«Людина енциклопедичних знань з тонким почуттям гумору, учасник антарктичних експедицій, носій живої пам’яті про історію полярних досліджень, він ширив ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді.

Серце Володимира Івановича перестало битися на 85-му році життя. Але практично до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати…», — йдеться у повідомленні НАНЦ.