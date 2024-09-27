Британська актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера і "Абатство Даунтон", померла у віці 89 років, повідомила її сім'я.

Про це пише ВВС.

Про смерть акторки повідомили її сини Тобі Стівенс і Кріс Ларкін.

Акторка пішла з життя в лікарні рано-вранці в п’ятницю, 27 вересня, в оточенні друзів і родини. У неї залишилися двоє синів і п’ятеро онуків.

“Ми хотіли би скористатися цією можливістю, щоб подякувати чудовому персоналу лікарні Челсі і Вестмінстер за їхню турботу і безмежну доброту в останні дні її життя. Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення і підтримку і просимо вас поважати нашу приватність в цей час”, — йдеться у заяві родини.

Маргарет Наталі Сміт була однією з найвідоміших англійських акторок театру та кіно. Вона двічі здобула премію «Оскар», сім разів отримувала нагороду BAFTA: чотири рази як «Найкраща акторка», один раз за «Найкращу роль другого плану» та двічі отримала спеціальні нагороди. Вона також володіла чотирма преміями «Еммі» й була удостоєна звання Дами-Командора Ордена Британської імперії та Кавалера Ордена кавалерів пошани.