Про трагічну звістку повідомила неурядова організація PEN Ukraine, а також волонтерка Катерина Бережна.

“Женя сьогодні вночі трагічно загинула. Я пів доби не можу усвідомити цей факт. Сістер, що ж ти ото за х***ю зробила? Сподіваюся, що тебе зустріли з того боку й надавали по дупі замість мене. Доведеться ото відгрохати тобі пам’ятник у 2 метри, бо обіцяли одна одній це на випадок, якщо хтось передчасно звалить із цієї планети”, – написала у своєму дописі Бережна.

Євгенія Духопельнікова народилася в Харкові і з 2014 року активно волонтерила. Її чоловік, 44-річний молодший сержант Михайло Черник, є військовослужбовцем та обороняє Україну.

Книга “Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя” описує реальність війни через особисті історії, де люди, попри страшні умови, залишаються живими, сміються, плачуть, радіють простим моментам життя — купаються в озерах, ліплять сніговиків, гладять котів і чухають собак.