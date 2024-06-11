Про це повідомила сестра захисниці Валерія Рязанцева.

Шура Рязанцева родом із Криму. У 2014 році вона брала участь у Революції гідності й рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».

Згодом, після анексії Криму того ж року, Шура намагалася пробратися на півострів, проте на контрольно-пропускному пункті потрапила в полон до росіян, де пробула п’ять днів.

До початку повномасштабного вторгнення вона працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема для телеканалів «Інтер» та «Україна», «Студії Квартал 95», шоу «Орел і Решка», а також для українських зірок, як-от Тіна Кароль, гурти O’Torvald і Kozak System.

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Шура долучилася до лав територіальної оборони. В інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» вона розповіла , що «мріє заїхати у рідний Крим на танку».