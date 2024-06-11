Про це повідомила сестра захисниці Валерія Рязанцева.
Шура Рязанцева родом із Криму. У 2014 році вона брала участь у Революції гідності й рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».
Згодом, після анексії Криму того ж року, Шура намагалася пробратися на півострів, проте на контрольно-пропускному пункті потрапила в полон до росіян, де пробула п’ять днів.
До початку повномасштабного вторгнення вона працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема для телеканалів «Інтер» та «Україна», «Студії Квартал 95», шоу «Орел і Решка», а також для українських зірок, як-от Тіна Кароль, гурти O’Torvald і Kozak System.
На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Шура долучилася до лав територіальної оборони. В інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» вона розповіла, що «мріє заїхати у рідний Крим на танку».
- На війні загинув командир батальйону “ОУН” Микола Коханівський
- На Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону “Госпітальєри” Ірина Цибух (Чека)
- На фронті загинув 21-річний Назарій Гринцевич “Грінка”, наймолодший захисник Азовсталі