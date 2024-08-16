Міністерство оборони України опублікувало інструкції для виправлення помилок у застосунку "Армія+", які можуть свідчити про те, що воїн Збройних сил України не є військовим.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Застосунок “Армія+” працює у війську вже тиждень, за цей час було здійснено понад 60 тисяч авторизацій.

Міністерство оборони повідомило, що наразі доступ до застосунку мають лише військовослужбовці ЗСУ та Держспецслужби транспорту, а для інших Сил оборони України він стане доступним пізніше.

У відомстві підкреслили важливість цифровізації у військовій сфері.

Застосунок “Резерв+” дозволяє оновити дані про військову службу, якщо вони не були внесені в реєстр “Оберіг” або були внесені з помилкою. Для цього не потрібно відвідувати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Користувачам потрібно заповнити три поля інформації, натиснути на три крапки на головному екрані, вибрати опцію “Виправити дані онлайн”, обрати пункт “Я військовий, але досі на обліку” та подати запит на виправлення даних, вказавши необхідну інформацію про ТЦК та номер військової частини.

Оновлення даних триває кілька хвилин, і у разі успіху користувач отримує сповіщення. Якщо дані не оновлюються протягом кількох діб, слід звернутися до служби підтримки через особисті повідомлення на сторінці Армія+.