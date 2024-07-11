Усе більше жінок приєднуються до Сил оборони. Наразі понад десять тисяч українок виконують бойові завдання на лінії фронту.

Про це заявила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час своєї участі у панельній дискусії “Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерів” в межах Громадського форуму НАТО.

“Українці протистоять російській агресії як єдиний народ, і жінки і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10,000 жінок виконують бойові завдання на лінії фронту”, — наголосила вона.

Урядовиця підкреслила, що роль жінок також надзвичайно важлива і у відновленні України.

Стефанішина зауважила, що близько 6 млн людей, більшість з яких – жінки та діти, які мали врятувати своє життя та сім’ї, були вимушені покинути місця свого проживання в Україні та переїхати в інші частини країни чи Європи, що створює додаткові виклики, на які держава намагається ефективно реагувати.