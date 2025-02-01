У ніч на 1 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя, завдавши понад десять ударів. У місті є пошкодження житла та інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час. Наслідки встановлюються. Попередньо – без постраждалих”, – написав він о 02:17.

Пізніше він проінформував про пошкодження навчального закладу, багатоповерхового та приватних будинків, а також знеструмлення понад 400 абонентів. Близько 5-ї ранку енергопостачання у Запоріжжі було відновлено.

Також під час атаки постраждали автомийка та приватні гаражі. Сталося кілька пожеж, які оперативно загасили вогнеборці.

Загалом, за уточненою інформацією, цієї ночі ворог скерував на Запоріжжя 18 шахедів. Наслідки атаки ще встановлюються.