Від початку російського вторгнення у лютому 2022 року внаслідок обстрілів загинули понад 100 цивільних медичних працівників. Було зруйновано або пошкоджено 1877 медичних установ та 876 аптек, а також постраждало 20% автомобілів "швидкої допомоги".

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України.

Такі дані 11 вересня оприлюднив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час конференції United for Justice, присвяченої численним атакам Росії на цивільну інфраструктуру України.

Захід зібрав представників Євросоюзу, Міжнародного кримінального суду, Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, міжнародних юристів, генеральних прокурорів європейських країн та українських урядовців.

За інформацією МОЗ, на цей час 715 медичних закладів по Україні зазнали пошкоджень або були знищені. Якщо брати до уваги окремі будівлі, то пошкоджено 1657 об’єктів медичних установ, а 220 з них повністю зруйновані і не підлягають відновленню. Також пошкоджено 876 аптек, з яких 67 знищені.

Найбільше постраждали медичні установи у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

“Наразі збитки, завдані Росією українській медичній інфраструктурі, оцінюються щонайменше у 7 мільярдів доларів США”, — підкреслив Ляшко.

Під час конференції навели приклад нещодавньої атаки на медичну інфраструктуру: у ніч на 11 вересня російські війська обстріляли артилерією місто Семенівка на Чернігівщині, внаслідок чого постраждала міська лікарня.