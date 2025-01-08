У голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України взяли участь 101 215 громадян. Попри DDoS-атаку, технічна команда Міноборони змогла захистити процес, забезпечивши прозорість і надійність результатів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування. Спроби вплинути на перебіг конкурсу були зупинені”, – повідомили у відомстві.

Через загрози українській IT-інфраструктурі голосування було доступне лише для користувачів українських мереж. У Міноборони пояснили, що використання сервісів Cloudflare для захисту від кіберзагроз іноді призводило до реєстрації однакових IP-адрес. Це також могло бути пов’язане із застосуванням анонімізуючих засобів, таких як Private Relay на macOS або iOS.

“Особу кожного користувача верифікували завдяки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, а спеціально призначена команда швидкого реагування контролювала прозорість процесу”, – йдеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили участі військових. Завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічній підтримці, українські захисники та захисниці також змогли проголосувати навіть на фронті.

Результати голосування вже передали Комісії із забезпечення проведення конкурсу для перевірки. Офіційне оголошення підсумків очікується протягом п’яти робочих днів.