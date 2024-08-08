За перші три дні евакуації з небезпечних районів Донецької області було врятовано 1010 дітей з 756 родин.

Про це повідомляє поліція.

З 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 небезпечних населених пунктів Донецької області, в рамках якої залишилося вивезти 3 723 дитини.

Евакуація здійснюється як самостійно, так і за допомогою робочих груп, які забезпечують безпеку та необхідну допомогу евакуйованим. Щодня працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять різні служби, включаючи поліцію та ДСНС.

Нацполіція наголошує на продовженні обов’язкової евакуації в регіоні.

Для отримання допомогу можна зателефонувати на гарячі лінії евакуаційних екіпажів: Авдіївський – 066-56-19-102; Бахмутський – 066-56-15-102; Великоновосілківський – 066-56-11-102; Лиманський – 066-56-16-102; Мар’їнський – 066-56-10-102.