Про це інформує Міністерство оборони України, посилаючись на виступ української делегації на конференції з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, яка пройшла в Камбоджі в рамках саміту Сіемреап-Ангкор.

Українська делегація вказала, що 333 цивільних загинули та 750 зазнали поранень внаслідок підриву на російських мінах. Найзабрудненішими наразі є Харківська, Херсонська та Миколаївська області.