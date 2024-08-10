Протягом суботи, 10 серпня, російські війська завдали понад півтора десятка атак по Нікопольському району Дніпропетровської області. Агресор бив артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За його словами, найбільше потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади.

“Зайнялася приватна оселя. Ще п’ять – побиті. Пошкоджені й багатоквартирний будинок, господарська споруда. Понівечені адмінбудівля, сільськогосподарське та комунальне підприємства, медзаклад. Потрощені легковик і пожежна машина”,— зазначив Лисак.

Посадовець наголосив, що під час сьогоднішніх ворожих атак цивільне населення не постраждало.

Нагадаємо, сьогодні близько п’ятої години вечора окупанти завдали удару з БпЛА по селищу Кіндійка на Херсонщині. Ворог скинув вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей. За даними ОВА, 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми.