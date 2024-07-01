У 2023 році близько 6,5 тисячі державних посадовців в Україні заявили про отримання виграшів у сумі понад 156 мільйонів гривень від участі в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях.

Про це пишуть «Слідство.інфо».

Журналісти-розслідувачі проаналізували декларації публічних службовців і встановили, що азартними іграми займаються різні категорії посадовців, включаючи суддів, прокурорів, працівників МВС та дітей службовців апарату РНБО.

За даними розслідувачів, найчастіше посадовці декларували виграші від різних гральних компаній, зокрема ТОВ “Спейсикс” («Космолот»), ТОВ “Слотс Ю.Ей.”, ТОВ “ВБет Україна” та ТОВ “Геймдев”, а також від гральної компанії “Паріматч”.

Загалом, з понад 6,5 тисячі декларацій із виграшами, понад 1000 службовців вказали, що отримали виграші у двох різних місцях, 214 людей задекларували призи із трьох казино, 50 чиновників — у чотирьох гемблінгових фірмах, 4 особи вказали виграші в п’яти місцях, а 3 службовців виграли в шести комп’ютерних програмах.

Деякі посадовці заявили, що займалися азартними іграми як хобі або для заробітку. За даними розслідувачів, найбільший виграш вказала у своїй декларації поліціянтка Ольга Худик, яка зазначила, що це виграш її чоловіка, але в декларації чоловіка вказано значно менший виграш.

Депутат Ярослав Железняк вважає, що такі “помилки” можуть бути наслідком схеми з ухилення податків.