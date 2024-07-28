Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Кремля проти країни.

Про це йдеться у відкритому листі, який підписали 158 вчених із різних куточків світу, опублікованому в газеті The Guardian.

Лист починається із засудження масованої атаки РФ по Україні 8 липня, під час якої, зокрема, постраждала дитяча лікарня “Охматдит”. Вчені наголошують, що того дня, убивши понад 40 людей і поранивши багатьох інших, Росія вкотре продемонструвала, що немає жодних правових, політичних чи моральних меж, які вона не перетне, щоб завоювати Україну.

Як зазначають вчені, аргументи проти членства України в НАТО, які неодноразово наводилися з початку нападу Росії на Україну в 2014 році, зрештою повторюють те саме занепокоєння: “будь-який крок, хоч би незначний, розглядатиметься як загроза безпеці Росії, а отже, спровокує більший конфлікт”.

Однак підписанти листа наголошують, що “спокійне сприйняття Росією приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, у 2022 році, розвіяло брехню про те, що Росія “тримається на волоску” щодо наближення до НАТО”.

“Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме подальшій агресії Росії проти цієї країни”, – заявляють вчені.

Крім цього, вчені з різних куточків світу зазначають, що ідея про те, начебто розширення гарантій безпеки для України ще більше стимулюватиме продовження цієї війни Росією, є необґрунтованою. Оскільки, за словами науковців, Росія і так повністю сповнена рішучості знищити Україну і не потребує для цього додаткової мотивації.

Також науковці зазначають той факт, що Росія не напала на жодного члена НАТО.

“Натомість вона погрожувала, вторглася та окупувала країни, що не є членами Альянсу: Грузію, Молдову, а тепер і Україну”, – йдеться у листі.

Вчені додають, що спроби задобрити Кремль не вплинули на рішучість Росії зберегти антизахідну глобальну коаліцію. Вони зазначили, що РФ повністю контролює Білорусь і активно формує власні альянси з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які виступають за знищення демократичного порядку.

У листі йдеться, що “пожертвувати Україною в інтересах уникнення війни між НАТО та Росією – це лише збільшити ймовірність такої війни”.