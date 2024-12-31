Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, протягом минулої доби вдалося ліквідувати 5 танків, 27 бойових броньованих машин та 34 артсистеми.
Також українські військовослужбовці знешкодили 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
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