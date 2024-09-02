Міністерство оборони України впродовж минулого місяця виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що спеціалізована установа Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідила понад 400 проб пально-мастильних матеріалів, серед яких автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.

“Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань”, – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

За його словами, подібні випадки постачання неякісних нафтопродуктів абсолютно неприйнятні, їх буде оперативно усунено та посилено контроль.

Нагадаємо, Державний оператор тилу Міністерства оборони, що забезпечує потреби Збройних сил України раніше повідомляв про впровадження сучасних стандартів пально-мастильних матеріалів в ЗСУ і відмову від радянських зразків. Також Держоператор тилу інформував про застосовування рамкової угоди для закупівель пально-мастильних матеріалів, що уможливлює пришвидшення строку проведення процедури закупівлі у разі наявності нагальної потреби у забезпеченні ПММ для ЗСУ.