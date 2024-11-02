Про це розповів прессекретар чеського президента Філіп Платош, передає Český rozhlas.
Відомо, що Петр Павел загалом задовольнив 60 прохань від громадян Чехії. Водночас чехи продовжують подавати прохання на дозвіл служити в лавах ЗСУ і боротися з російським агресором.
Зазначається, що на адресу Павела надійшло 181 прохання. До того, як прохання опиняться на столі президента, їх розглядають три міністерства – оборони, внутрішніх справ і закордонних справ.
Зауважимо, що за чеськими законами, громадяни країни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни. Разом з тим, у березні 2022 року премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про відсутність покарання для громадян, які поїдуть воювати в Україну.
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