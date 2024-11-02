Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України. Загалом понад 180 чехів звернулися до чеського лідера з проханням дозволити їм приєднатися до української армії.

Про це розповів прессекретар чеського президента Філіп Платош, передає Český rozhlas.

Відомо, що Петр Павел загалом задовольнив 60 прохань від громадян Чехії. Водночас чехи продовжують подавати прохання на дозвіл служити в лавах ЗСУ і боротися з російським агресором.

Зазначається, що на адресу Павела надійшло 181 прохання. До того, як прохання опиняться на столі президента, їх розглядають три міністерства – оборони, внутрішніх справ і закордонних справ.

Зауважимо, що за чеськими законами, громадяни країни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни. Разом з тим, у березні 2022 року премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про відсутність покарання для громадян, які поїдуть воювати в Україну.