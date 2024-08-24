Станом на 24 серпня внаслідок обстрілів знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у кількох областях України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Внаслідок ворожих обстрілів в Україні знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у кількох областях.

Найбільше постраждала Донецька область, де без електрики залишилися 13,7 тисячі споживачів.

У Харківській області без світла 38,2 тисячі абонентів, а в Запорізькій – 3,7 тисячі.

У Сумській області знеструмлено 5,5 тисячі споживачів, у Дніпропетровській – 466, у Чернігівській – 1,2 тисячі, а в Херсонській – понад 25 тисяч.

Загалом без електропостачання залишаються 12,3 тисячі споживачів у 101 населеному пункті.