До центрів рекрутингу Збройних сил України звернулися 20 150 осіб, з яких 5091 вже стали кандидатами до Сил оборони.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

1726 осіб з-поміж тих, хто звернувся до центрів, уже розпочали службу або незабаром долучаться до війська.

Центри пропонують понад 10 тис. вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.

Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі. Всього в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові. Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року.