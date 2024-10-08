Про це повідомили в Міністерстві оборони.
1726 осіб з-поміж тих, хто звернувся до центрів, уже розпочали службу або незабаром долучаться до війська.
Центри пропонують понад 10 тис. вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.
Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі. Всього в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові. Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року.
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