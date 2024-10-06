Про це повідомляють CNN та Reuters.

CNN, зокрема, посилається на місцеву службу цивільної оборони та госпіталь імені Мучеників Аль-Акси, який розташований поряд з мечеттю.

А видання Reuters — на палестинські медіа, які повідомляли про 24 загиблих та ще десятки поранених.

Зазначається, що армія оборони Ізраїлю підтвердила удар по Сектору Гази.

Там заявили, що нанесли “точного удару по терористах ХАМАС, які діяли в командно-контрольному пункті, розташованому в будівлі, яка раніше служила мечеттю в районі Дейр-ель-Балах”.

Останніми тижнями відбувається ескалація конфлікту на Близькому сході.