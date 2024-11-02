Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Педро Санчеса.
Прем’єр Іспанії заявив, що уряд направляє ще п’ять тисяч військовослужбовців для допомоги в рамках пошукової операції й ліквідації наслідків стихійного лиха на додаток до вже 2500 солдатів, які вже були розгорнуті у постраждалих регіонах.
“Це найбільша операція Збройних сил Іспанії у мирний час. Уряд збирається мобілізувати всі необхідні ресурси, скільки вони будуть потрібні”, – сказав Санчес.
За оцінками журналістів, ця трагедія вже стала “найгіршою” повінню в Європі з 1967 року, коли в Португалії загинуло щонайменше 500 людей.
Науковці стверджують, що екстремальні погодні явища стають все більш частими в Європі та в інших країнах через зміну клімату. Ключову роль у посиленні проливних дощів, на думку метеорологів, відіграє потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води.
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