Через чотири дні після від початку проливних дощів, які прокотилися у східному регіоні Валенсії, загинуло щонайменше 211 людей. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Педро Санчеса.

Прем’єр Іспанії заявив, що уряд направляє ще п’ять тисяч військовослужбовців для допомоги в рамках пошукової операції й ліквідації наслідків стихійного лиха на додаток до вже 2500 солдатів, які вже були розгорнуті у постраждалих регіонах.

“Це найбільша операція Збройних сил Іспанії у мирний час. Уряд збирається мобілізувати всі необхідні ресурси, скільки вони будуть потрібні”, – сказав Санчес.

За оцінками журналістів, ця трагедія вже стала “найгіршою” повінню в Європі з 1967 року, коли в Португалії загинуло щонайменше 500 людей.

Науковці стверджують, що екстремальні погодні явища стають все більш частими в Європі та в інших країнах через зміну клімату. Ключову роль у посиленні проливних дощів, на думку метеорологів, відіграє потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води.