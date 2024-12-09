За перший рік повномасштабної війни проти України Росія зазнала колосальних втрат, які перевищили сукупні витрати країни у всіх конфліктах після Другої світової війни.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана, повідомляє Міністерство оборони США.

За словами Остіна, Росія витратила понад 200 мільярдів доларів, а втрати серед військових становлять щонайменше 700 тисяч осіб.

“Росія заплатила приголомшливу ціну за дурість Путіна”, — наголосив він.

Міністр оборони США підкреслив важливість протидії агресії Кремля та подальшої підтримки України. Він відзначив досягнення міжнародної контактної групи “Рамштайн”, яка надала Україні понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги.

“Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі”, — зазначив Остін.

Крім того, очільник Пентагону підкреслив успіхи США та їхніх союзників у зміцненні східного флангу НАТО, уникненні ядерного протистояння з Росією та збільшенні щорічних оборонних витрат країн-членів Альянсу на майже 80 мільярдів доларів.