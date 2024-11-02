За порушення правил перетинання державного кордону від системи “Шлях” відключено 223 перевізників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку поточного року передали до правоохоронних органів понад дві тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням людей через кордон та підробленням документів.

Наразі відкрито майже 1500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Суди винесли вже понад 220 вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням людей через кордон.