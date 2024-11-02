Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку поточного року передали до правоохоронних органів понад дві тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням людей через кордон та підробленням документів.

Наразі відкрито майже 1500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Суди винесли вже понад 220 вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням людей через кордон.

  • Зменшилася кількість спроб незаконного перетину кордону, — ДПСУ
  • Ексголова КСУ незаконно виїхав з України за сприяння поліції та прикордонників: усім оголошено підозри
  • Прикордонники розшукали на Закарпатті ухилянта, який заблукав у горах і попросив про допомогу