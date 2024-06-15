Найбільше резюме отримали вакансії в підрозділах БпЛА (232 відгуків на 115 вакансій) і розвідці (208 відкликань на 54 вакансії).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що у період з 11 по 14 червня 2024 року через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 нових відгуків від громадян.

“За напрямками, найбільше резюме отримали вакансії в БпЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії)”, — йдеться у повідомленні Міноборони.

В оборонному відомстві також зазначили, що, окрім того, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено чотири нові підрозділи.

Додамо, що згідно з роз’ясненнями Міноборони щодо нового алгоритму рекрутингу до лав ЗСУ, ТЦК СП та навчальні центри зобов’язані направляти рекрутів на проходження служби до військових частин пріоритетного комплектування строго згідно з наданими рекомендаційними листами.