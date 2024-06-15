Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що у період з 11 по 14 червня 2024 року через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 нових відгуків від громадян.
“За напрямками, найбільше резюме отримали вакансії в БпЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії)”, — йдеться у повідомленні Міноборони.
В оборонному відомстві також зазначили, що, окрім того, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено чотири нові підрозділи.
Додамо, що згідно з роз’ясненнями Міноборони щодо нового алгоритму рекрутингу до лав ЗСУ, ТЦК СП та навчальні центри зобов’язані направляти рекрутів на проходження служби до військових частин пріоритетного комплектування строго згідно з наданими рекомендаційними листами.
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