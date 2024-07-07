Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у привітанні з нагоди Дня ВМС ЗСУ назвав площу моря, яку військові моряки перетворили для окупантів на сіру зону.

Про це йдеться у дописі ВМС ЗСУ, опублікованому у Facebook.

“Військові моряки разом з іншими складовими Сил оборони України завдають значних втрат ворожому флоту, ми зуміли перетворити понад 25 тисяч квадратних кілометрів моря у сіру зону, куди окупант боїться заходити, та змусили його переховувати кораблі у гаванях та закритих акваторіях”, — йдеться у повідомленні.

Неїжпапа наголосив, що це дозволило відновити цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та дало чіткий сигнал усьому світу — Україна — морська держава, і ми спроможні відстоювати, боротися за свої інтереси в морі.

Командувач ВМС також зазначив, що моряки б’ють ворога не лише у морі, а й на суші та у повітрі.

“Справжнім жахом для ворога стали наші військовослужбовці, які вміло та точно застосовують створені і побудовані в Україні мобільні ракетні комплекси “Нептун”, інші високотехнологічні системи. Так тримати!”, — дав настанову Неїжпапа.

Нагадаємо, 7 липня в Україні відзначають День Військово-морських сил ЗСУ та День військ ППО.