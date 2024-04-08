Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. Однак для цього потрібне схвалення Франції.

Про це повідомляє News Break.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

“Дійсно, у липні 2022 року був позитивний висновок на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується“, – йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро.

“Зовсім інша справа – 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби“, – зазначається в матеріалі.

На думку журналістів, не можна так само впевнено оцінити, куди можуть піти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, з яких 14 – нового будівництва, а решта – модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM. За словами видання, логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зі схвалення Франції.