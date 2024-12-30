Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення Росії надала притулок або можливість залишатися у країні для понад 300 тисяч українців, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Зазначається, що підтримка українців триватиме й надалі, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Для цього вже з 4 лютого 2025 року Міністерство внутрішніх справ Великої Британії запускає нову програму продовження дозволу на проживання для власників українських віз.

Згідно з умовами програми, українці, які відповідають вимогам, зможуть подати заявку онлайн на продовження свого перебування у країні ще на 18 місяців.

Нова схема зберігатиме ті ж права, які передбачали попередні програми, включаючи доступ до роботи, соціальних пільг, охорони здоров’я та освіти.