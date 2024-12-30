Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.
Зазначається, що підтримка українців триватиме й надалі, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Для цього вже з 4 лютого 2025 року Міністерство внутрішніх справ Великої Британії запускає нову програму продовження дозволу на проживання для власників українських віз.
Згідно з умовами програми, українці, які відповідають вимогам, зможуть подати заявку онлайн на продовження свого перебування у країні ще на 18 місяців.
Нова схема зберігатиме ті ж права, які передбачали попередні програми, включаючи доступ до роботи, соціальних пільг, охорони здоров’я та освіти.
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