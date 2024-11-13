Протягом перших дев'яти місяців 2024 року Екологічна інспекція України наклала штрафи на 302 громадян за порушення правил на заборонених територіях.

Про це йдеться у відповіді Державної екологічної інспекції України на інформаційний запит Українських Новин.

До відповідальності притягнули тих, хто випасав худобу, збирав гриби, плоди та ягоди без необхідних дозволів або на ділянках, де така діяльність заборонена. Загальна сума штрафів склала 15 150 гривень, з яких на сьогодні порушники сплатили понад 13 000 гривень.

Інспекція зазначає, що види порушень не розподілялися в статистиці через обмеженість інформації.

Тим часом Верховна Рада 10 жовтня підтримала підвищення штрафів за незаконний збір лісових продуктів, таких як гриби, ягоди та горіхи.

Прийнятий законопроєкт № 9665 збільшив штрафи за ці порушення від колишніх 17-51 гривень до 425-850 гривень. Це рішення стосується лише охоронюваних зон і не поширюється на ліси загального користування.