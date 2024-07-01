Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними відомства, з початку протистояння між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем у секторі Гази поранення отримали 87 060 осіб. Загальна кількість жертв, включаючи 23 особи, які загинули протягом останньої доби, ймовірно, значно вища. За припущеннями, тисячі невиявлених тіл можуть бути поховані під уламками зруйнованих будівель.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Гази, контрольованого ХАМАСом, з початку бойових дій загинули понад 37 тисяч палестинців.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, в результаті чого було вбито близько 1200 осіб і захоплено 250 заручників. Ізраїль розпочав військову операцію проти бойовиків у відповідь на цей напад.