Цифри оприлюднило Міністерство оборони України.
Інформацію про себе громадяни оновили через:
- територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — 510 203 людини;
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) — 1 152 227 громадян;
- мобільний застосунок “Резерв+” — 3 028 066 військовозобов’язаних.
Раніше в Міноборони сказали, що 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом визначених законом 60 днів. Серед лідерів — Польща, Німеччина, Чехія і Канада.
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