З 18 травня по 16 липня 2024 року 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

Цифри оприлюднило Міністерство оборони України.

Інформацію про себе громадяни оновили через:

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — 510 203 людини;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) — 1 152 227 громадян;

мобільний застосунок “Резерв+” — 3 028 066 військовозобов’язаних.

Раніше в Міноборони сказали, що 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом визначених законом 60 днів. Серед лідерів — Польща, Німеччина, Чехія і Канада.