У межах державної ініціативи "Зимова єПідтримка" ще 2 мільйони громадян України отримали фінансову допомогу. Виплати надійшли тим, хто подав заявки через додаток "Дія" 2 та 3 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Серед отримувачів – 444 тисячі дітей. Загалом, за словами урядовців, уже 4,4 мільйона українців вже отримали виплати, включно з 964 тисячами виплат для дітей.

Перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підкреслила важливість програми для підтримки громадян у зимовий період. Вона зазначила, що отримані виплати здебільшого витрачаються на оплату комунальних послуг, що допомагає зберегти енергетичну стабільність країни.

“Сплачуючи за світло, опалення чи газ, ми підтримуємо нашу енергетику, яку ворог намагається знищити”, – зауважила Свириденко.

Вона також наголосила на важливості спрямування коштів на купівлю українських ліків, книг та оплату місцевих послуг, що підтримує бізнес, створює робочі місця та зміцнює державний бюджет.

Також громадяни за бажанням можуть направити частину отриманих коштів на потреби армії через благодійні організації, які перетворять ці внески на необхідну техніку чи медичні засоби для військових.

На сьогодні через платформу “Дія” подано 7,5 мільйона заявок, з яких 2 мільйони стосуються виплат для дітей. Водночас приблизно 130 тисяч заявок були відхилені через невідповідність умовам, наприклад, подання від громадян, які перебувають за межами країни.